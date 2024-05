Selvatelle, basta il pari. E la cavalcata prosegue

SELVATELLE

0

FORCOLI 1921

0

SELVATELLE: Pinelli, Ferretti, Turini, Pini, Vanni(1’st Marchetti), Marianelli, Ciandri(6’sts Bracci), Vaira(18’st Telleschi), Verola, Marzoui(9’pts Tozzini), Vaccaro. All. Chetoni

FORCOLI 1921: Becuzzi, Paoli, Carlucci, Marianelli, Favarin, Montagnani(1’pts Zaccaria), Cammilli, Bracci F., Telleschi, Giorgi, Matta. All. Intoccia

Arbitro: sig.Vaggelli di Prato

CASCINA – Al Selvatelle, meglio posizionata in classifica al termine del campionato, bastava un pareggio per accedere al turno successivo dei play off e pareggio finale è stato. Sono stati giocati anche i tempi supplementari ma il risultato di parità non si è modificato. Ottima la cornice di pubblico ad una sfida che ha coinvolto una buona parte della Val d’Era. Si potrebbe pensare ad un pareggio monotono, ma così non è stato, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi. Ci sono state occasioni da gol da entrambe le parti e, nella seconda parte della partita, con il calo del Selvatelle che si è affidato solo alle ripartenze, il Forcoli ha preso più campo e fatto vedere le giocate migliori. Ma per gli amaranto non è stato sufficiente e allo viva il Selvatelle che prosegue il suo cammino nei play off di categoria.

Pietro Mattonai