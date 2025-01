Sebastiana Montagnani nominata da Vanni. La garante dei diritti delle persone con disabilità

MONTOPOLISebastiana Montagnani è la nuova garante delle persone con disabilità del Comune di Montopoli. E’ stata nominata dalla sindaca Linda Vanni con decreto numero 49 del 17 dicembre scorso. La nomina da parte della sindaca segue i vari passaggi previsti dal regolamento comunale approvato con deliberazione del consiglio il 28 aprile del 2022 avente ad oggetto "Regolamento sulla istituzione della figura del garante delle persone con disabilità" e in base alle risultanze dell’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per la nomina del Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Montopoli approvato con determinazione 472 del 19 settembre 2024 e dopo la deliberazione del consiglio comunale numero 56 del 28 novembre 2024, con la quale lo stesso consiglio "propone al sindaco la nomina della signora Sebastiana Montagnani quale garante delle persone con disabilità". Il mandato del Garante per i diritti delle persone con disabilità ha durata pari al mandato del sindaco che l’ha nominato e quindi la durata è stabilita in cinque anni, cioè fino al 2029. Anche a livello nazionale, dal primo gennaio di quest’anno, è stato istitutuita l’autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, organo collegiale composto da tre membri: il presidente e due componenti nominati dai presidenti della Camera e del Senato. Come primo compito il Garante è di vigilare "sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e ne promuove l’effettivo godimento, riceve le segnalazioni, anche tramite l’attivazione di un centro di contatto e svolge verifiche d’ufficio o a seguito di segnalazione di fenomeni discriminatori".