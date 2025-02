Se Ponsacco va a Sanremo. Scuola di danza in vetrina

La scuola di danza New team work, fondata a Ponsacco nel 2007 e diretta da Paolo Minacciati e Monica Bettarini, ha lasciato il segno a Casa Sanremo Performer 2025, il nuovo evento dedicato alle arti performative che si è svolto al Palafiori di Sanremo in contemporanea con il Festival della canzone italiana. Guidata dalla direttrice e insegnante di danza classica e modern contemporaneo Elisa Paini, la scuola ha avuto l’onore di esibirsi in questa prestigiosa vetrina, portando in scena coreografie originali basate su brani inediti di artisti emergenti. "L’arte ha bisogno di sostegno e passione - ha dichiarato la direttrice artistica, Elisa Paini - e noi siamo felici di avere genitori che credono nei sogni dei propri figli e li accompagnano in percorsi così importanti".

Questa esperienza è stata resa ancora più significativa grazie alla presenza di Rebecca Policicchio, insegnante e coreografa della scuola che ha contribuito alla realizzazione delle performance. Le giovani danzatrici della scuola suddivise in gruppi di lavoro hanno affrontato un percorso intenso e stimolante, studiando a fondo i brani assegnati per comprenderne ogni sfumatura e restituire al pubblico un’interpretazione autentica e coinvolgente, difatti l’evento ha avuto una forte componente televisiva con riprese in diretta sui canali ufficiali di Casa Sanremo official, offrendo anche una straordinaria occasione di crescita e permettendo loro di familiarizzare con i ritmi e le dinamiche del mondo dello spettacolo dal vivo ma a rendere ancora più speciale questa partecipazione sono state le quattro allieve della scuola: Gaia Zarra, Amelia Lici, Aurora Socci e Ludovica Pratelli che sono state premiate con una borsa di studio del valore di 1.000 euro ciascuna per il Casa Sanremo Campus, in un percorso di alta formazione che si svolgerà nei prossimi mesi proprio a Casa Sanremo. "Vivere un contesto così professionale - ha aggiunto, Paini - ha permesso alle ragazze di acquisire competenze che vanno oltre la danza, avvicinandole al mondo dello spettacolo in maniera concreta, difatti lavorare con un cantante dal vivo, adattarsi ai tempi televisivi e riuscire a trasmettere l’anima di un brano attraverso il movimento è stato un processo entusiasmante e altamente formativo per tutti".

Andrea Martina Torre