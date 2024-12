Scuola infanzia Buonarrotti a Ponte a Egola: emergenza topi, genitori preoccupati

I genitori dei bambini, o almeno gran parte di essi, sono su tutte le furie. Alcuni, ieri, hanno contatto la nostra redazione per dire che la decisione giusta, a questi punti, sarebbe stata "quella di chiudere la scuola in attesa che il problema fosse completamente risolto". Il problema sono i topi. E la scuola in questione è quella dell’infanzia del Buonarrotti di Ponte a Egola. La criticità - da quanto raccontato dai genitori – va avanti da alcuni giorni. Da quando, la settimana scorsa, furono trovati escrementi sospetti nel dormitorio: "tant’è che la prima decisione che venne presa fu quella di chiuderlo e di far fare il riposino ai bambini direttamente in classe", dicono i genitori.

Emerso con evidenze che c’era, dunque, un problema topi, sono state messe le trappole. "E il primo intruso – spiega un genitore – è stato preso proprio ieri. Il topo è rimasto nella trappola". Poi però, da quanto ci viene spiegato, escrementi sono stati trovati anche nell’altra sezione. Da qui la decisione di spostare i bambini nell’ala dell’edificio che pare non essere interessata dal problema. "Ma di bambini a scuola ne vanno pochi – aggiunge il genitore che parla al nostro giornale anche a nome di altre famiglie –. In tanti e giustamente non se le sentono di mandarli con questa problematica ancora non risolta".

Ieri mattina c’è stato un sopralluogo con l’assessore alla scuola, la preside e i rappresentanti dei genitori. Sulla questione abbiamo sentito il sindaco di San Miniato Simone Giglioli che sta seguendo la situazione. "La derattizzazione è in corso – spiega –. C’è una ditta specializzata che sta operando e che proseguirà anche nei prossimi giorni. Un lavoro già iniziato e che sta interessando le aree dell’edificio nelle quali è emerso il problema. L’attività scolastica può proseguire regolarmente perché i bambini sono stati spostati. Lunedì, a scuola chiusa, si proseguirà ancora con le opere di derattizzazione per mettere tutti gli ambienti in piena e assoluta sicurezza".

C. B.