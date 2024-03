Scuola I sapori della Valdicecina in classe

“I sapori della Val di Cecina: tra artigianato e cucina”. E’ il titolo della due giorni a cura di Cna Pisa che si svolgerà i prossimi 18 e 19 marzo all’ ITCG - Istituto Tecnico commerciale e per geometri Ferruccio Niccolini di Volterra. Formazione e orientamento ma anche seminari e laboratori di elevatissimo livello: la scuola infatti, nel corso di questi due giorni, ospiterà i maestri artigiani del settore agroalimentare spaziando dai mondi della panificazione, pasticceria e ristorazione ma anche delle eccellenze vitivinicole.

L’iniziativa – che riceve il sostegno di Camera di Commercio TNO, Terre di Pisa, Sviluppo Lavoro Italia, Comune di Volterra, Istituto Niccolini di Volterra e Regione Toscana – è aperta non solo alle classi dell’istituto Niccolini ma anche alle famiglie e metterà in luce le potenzialità del saper fare e del fare insieme, creando opportunità di conoscere da vicino alcuni dei mestieri più affascinanti che spaziano dalla tradizione all’innovazione.

"Ci saranno incontri seminariali con esperti pronti ad ascoltare le domande degli studenti e a scambiare opinioni sulla natura del lavoro di artigiano agroalimentare con un focus sulla Bottega scuola organizzato totalmente dalla nostra associazione di categoria – scrive in una nota Cna Pisa - Organizzeremo anche dei laboratori dove piccoli gruppi di studenti collaboreranno alla realizzazione di un prodotto o di un progetto accompagnati dal maestro che condivide tecniche e fasi di lavorazione. Da anni siamo impegnati, e con questa due giorni ribadiamo il nostro impegno, nella valorizzazione e salvaguardia dei giovani favorendo occasioni di formazione, orientamento e lotta alla dispersione scolastica. Ecco perché parleremo di ITS e anche di sviluppo lavoro italia e, al contempo, valorizzeremo i nostri preziosi mestieri e artigiani e, a 360 gradi, tutto il territorio partendo dalle eccellenze, dai produttori locali e, non da ultimo, un turismo che scongiuri il mordi e fuggi". Al termine della tavola rotonda gli studenti dell’ITCG Ferruccio Niccolini offriranno un buffet ai partecipanti.