Scuola, i presidi tra novità e conferme

VALDERA

Tante conferme, un’unica novità e una sola sede rimasta vacante. Questo il quadro generale delle dirigenze scolastiche in Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio dopo l’annuale valzer dei trasferimenti regionali e interregionali dovuti a pensionamenti, cambi di sede e altre decisioni assunte dai vari Uffici scolastici regionali. Al momento l’unico Istituto comprensivo che resta senza dirigente è il Martin Luther King di Calcinaia. La professoressa Elisabetta Iaccarino, che ha guidato la scuola di Calcinaia e Fornacette negli ultimi anni è stata trasferita all’Istituto comprensivo Brin di Livorno. La nomina del nuovo dirigente non c’è ancora ed è probabile che la sede venga assegnata a un dirigente o una dirigente di prima nomina.

In un primo momento era stata designata la pisana Elena Casarosa che ha ottenuto il trasferimento in provincia di Pisa da Genova, ma dopo pochi giorni l’Ufficio scolastico regionale della Toscana ha rettificato la sede disponendo che la professoressa Casarosa assuma l’incarico di dirigente all’It Cattaneo di San Miniato al posto del professor Salvatore Picerno che è stato trasferito all’Istituto comprensivo di Castelfiorentino. Ed è questa l’unica novità nel valzer delle dirigenze scolastiche della nostra zona. Sono confermati, infatti, nei loro posti la professoressa Laura Cascianini che resta all’Istituto comprensivo Banti di Santa Croce, la professoressa Federica Casprini all’Itcg Ferruccio Niccolini di Volterra e Graziella Costanzo all’Istituto comprensivo Buonarroti di Ponte a Egola di San Miniato.

Gianluca La Forgia resta alla guida dell’Istituto comprensivo Fra’ Domenico da Peccioli di Peccioli e Alessandra Lupetti all’Istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli. Il professor Alessandro Imperatrice rimane alla dirigenza del comprensivo Giosué Carducci di Santa Maria a Monte non avendo ottenuto il trasferimento in Campania, dove avrebbe diritto di sede, per mancanza di posti disponibili. La professoressa Laura Pineschi è confermata all’Istituto comprensivo Tabarrini di Pomarance.

Conferme anche negli istituti superiori di Pontedera dove, in base ai rinnovi periodici di legge degli incarichi la professoressa Maria Giovanna Missaggia rimane alla guida dell’Ipsia Pacinotti, la professoressa Lucia Orsini del liceo Montale (linguistico e scienze umane) e il professor Luigi Vittipaldi all’Itcg Fermi. Restano, rispettivamente al liceo XXV Aprile e all’Itis Marconi, i professori Sandro Scapellato e Pierluigi Robino. La professoressa Claudia Tani è confermata alla dirigenza dell’Istituto Carducci di Volterra.