Scuola Donegani. Al via i lavori

"Ci siamo scontrati con tanti dinieghi e ci hanno chiuso tante porte in faccia, ma non ci siamo arresi ed il nostro impegno non è stato vano. Ed è per questo motivo che oggi, con grande gioia ed orgoglio, comunichiamo che in data odierna è stato firmato il contratto di appalto e che nel mese di gennaio avranno finalmente inizio i lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico della scuola media Donegani a Montecatini Val di Cecina." E’ l’annuncio di Francesco Auriemma, sindaco di Montecatini. Questo obiettivo è stato raggiunto grazie agli ingenti finanziamenti di 700.000 euro da parte della Regione Toscana e di 330.000 da parte del Ministero delle Infrastrutture. "Questo ci permetterà di riportare i nostri studenti nello storico edificio che da decenni ospita le scuole medie, togliendoli definitivamente dai tanto controversi container, a partire dal prossimo anno scolastico – aggiunge il primo cittadino – Ma non ci fermeremo qui. Grazie al contributo da parte del Ministero delle Infrastrutture, siamo in grado di destinare parte del mutuo stipulato con la Cassa depositi e prestiti al miglioramento dell’offerta formativa scolastica realizzando alcune migliorie in ambito tecnologico".

Con le somme che il Comune percepisce annualmente a titolo di canoni minerari, inizialmente destinate alla Scuola Donegani, inoltre, nel corso del prossimo anno, verranno realizzati anche i lavori di adeguamento sismico e consolidamento strutturale della Scuola dell’Infanzia Rodari a Montecatini. A tutto questo si va a sommare infine, grazie ad un finanziamento della Regione, l’efficientamento energetico dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria Collodi a Ponteginori con la realizzazione di un impianto fotovoltaico.