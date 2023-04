Scontri, altri due Daspo per i tifosi rossoblù

PONSACCO

Altri due tifosi del Ponsacco 1920 sono stati identificati dai carabinieri dopo i momenti di tensione al termine della partita tra Ponsacco e Cecina del 25 febbraio scorso. Partita valevole per il campionato di Promozione giorne C. Ai due sostenitori rossoblu, come gli altri due già destinatari dello stesso provvedimento, sono stati e notificati i Daspo (Divieto di assistere ad eventi sportivi) emessi dal questore di Pisa, autorità competente in materia.

I fatti, come detto, risalgono al 25 febbraio scorso e si sono verificati allo stadio Comunale di Ponsacco. Al termine della partita, secondo quanto accertato dai carabinieri, si verificarono momenti di tensione fra alcuni appartenenti alle due tifoserie. Il tempestivo intervento dei militari dell’Arma della compagnia di Pontedera evitò che le situazioni di attrito degenerassero, riportando la calma e consentendo il regolare deflusso sia della tifoseria locale che di squadra ospite. Gli accertamenti dei carabinieri portarono all’identificazione di alcuni tifosi.

Le segnalazioni alla Questura di Pisa hanno portato prima all’emissione di due Daspo e ora di altri due. Per un anno i sostenitori ponsacchino non potranno accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale durante lo svolgimento degli incontri di calcio valevoli per tutti i campionati nazionali e internazionali, compresi quelli amichevoli, ai quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla Figc e quelli disputati dalla nazionale di calcio e dalle squadre italiane in territorio europeo, nonché il divieto di passaggio o permanenza in tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive nelle tre ore antecedenti e nelle tre ore successive all’evento.