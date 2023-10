Scomparso Manghetti, ex presidente della Crv

Un pezzo di storia di Volterra che se ne va. E’ scomparso domenica scorsa, all’età di 84 anni, il professor Giovanni Manghetti, alla guida della Cassa di Risparmio di Volterra dal 2003 al 2020. Una figura di spicco e di riferimento non solo in ambito bancario: molto legato al territorio della Valdicecina (Manghetti era originario di Pomarance), nella sua lunga carriera ha portato la Banca a raggiungere importanti vette.

Nel 2020, a causa dell’aggravarsi della malattia, lasciò il timone di Cassa di Risparmio di Volterra con una lunga e struggente lettera. "Una figura di grande spessore, non solo per la banca ma per tutto il territorio - sono le parole del presidente della Fondazione Crv Roberto Pepi - dal suo arrivo, dopo il commissariamento della Banca, riuscì a ad imprimere alla Cassa il suo grande bagaglio di esperienza maturato a livello nazionale. Con la sua guida, la Cassa è riuscita a crescere e diventare punto di riferimento. La sua figura ha rappresentato sviluppo e crescita per la banca. Ma vorrei ricordare non solo l’ex presidente di Crv e l’insigne professore e studioso - riprende Pepi - ma anche il Manghetti scrittore, con i suoi libri intrisi di sensibilità. Quella stessa sensibilità che mostrava anche nel suo intimo, svolgendo volontariato a Roma".

Per un periodo, dopo le dimissioni, Manghetti rimase nel consiglio di amministrazione della Cassa ed è stato anche economista del Partito Comunista Italiano, oltre che docente universitario. Ecco le parole di cordoglio che giungono dal sindaco Giacomo Santi: "Esprimo il mio cordoglio personale, dell’amministrazione comunale e della città tutta per la morte del ex presidente della Cassa di Risparmio di Volterra, dal 2003 al 2020, Giovanni Manghetti. Con Manghetti perdiamo una persona che ha vissuto e amato il nostro territorio, che l’ha vissuto con intensità ed intelligenza contribuendo attivamente, con idee e impegno quotidiano, alla sua crescita e al suo sviluppo. Alla moglie, alle figlie e alla famiglia tutta giungano le più sentite condoglianze".

Alla carriera in banca, Manghetti aveva affiancato una delle sue più grandi passioni, la scrittura, pubblicando negli anni diversi volumi fra cui saggistica sul mondo della finanza e romanzi. I funerali del professor Manghetti si terranno oggi, alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Pomarance.