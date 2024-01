Scomparso Florio Monti. Una vita in sella alle moto. Gareggiò in tutta Italia. Corse per la Piaggio

Se ne andato la notte scorsa Florio Monti, ultra centenario, forcolese doc ma soprattutto con lui ci ha lasciato la grande passione che Florio, e sua moglie Odette, avevano per il mondo motoristico, sia per quanto riguarda le moto ma anche per i go-kart. Fra un paio di mesi avrebbe compiuto 102 anni e purtroppo, dallo scorso maggio, lo aveva lasciato la sua inseparabile moglie Odette. Si erano conosciuti giovanissimi, poi sposati da 69 anni, Odette lo aveva sempre accompagnato in tutte le sue trasferte per l’Italia intera. Insieme avevano gestito per una vita il distributore con annessa officina meccanica in Forcoli ma, oltre al lavoro, la grande passione di Florio era quella per i motori. Fin da ragazzino aveva mangiato pane e motori perché il babbo di lavoro faceva il meccanico riparando i mezzi agricoli della fattoria Brunner e le prime auto che erano allora in circolazione. Un lavoro e una passione portati avanti con grande semplicità e umiltà ma anche con grande competenza visti i risultati. Durante la settimana il duro lavoro dell’officina e poi nei fine settimana sulle piste di tutta Italia a correre, a gareggiare sulle moto, e poi anche sui go-kart, preparate in modo artigianale ma sapiente. Aveva preso la licenza per correre nel 1949 e nel 1952 era entrato a far parte, come componente esterno, nella squadra ufficiale della Piaggio che partecipava alle gare di regolarità. "Fui chiamato a sostituire Castellini – ebbe modo di raccontare Florio tempo fa – un pilota che era deceduto in un incidente. Nella squadra c’erano fior di piloti, da Vivaldi, Cipolli, Cau, Merlo, Nesti, Granchi e Biasci e io riuscii a fare subito gruppo facendomi apprezzare".

Ci teneva particolarmente a far notare che era sua la prima licenza rilasciata in Italia per la guida dei go-kart e i racconti delle sue gare lo appassionavano sempre. Le coppe e i suoi trofei conquistati in tanti anni sono ancora lì, nella sua bottega a testimoniare competenza e sacrifici. Chi lo ha conosciuto, Florio ma anche Odette, ha avuto modo di apprezzare la loro schiettezza e disponibilità che certamente da ora ci mancheranno. Vogliamo ricordare Florio anche come affezionato e puntuale lettore del nostro giornale, pronto, insieme alla moglie, a segnalare sia gli apprezzamenti ma anche le inesattezze. Il funerale di Florio sarà celebrato oggi pomeriggio, ore 15, a Forcoli presso la cappella del Gesù Misericordioso, via dei Castelli.