Scomparso da Toiano. Casolari al setaccio

Oggi si alzerà in volo anche un mezzo dei carabinieri, per un ulteriore controllo dall’alto. Dopo che la zona intorno a Toiano è stata battuta palmo a palmo dai vigli del fuoco che l’hanno perlustrata tutta, anche i dirupi avvolti dalla natura aspra e pungente di questo spicchio di territorio. Ma di Hermann Baptist Knechtle, l’ottantenne che si è allontanato da casa, nel pomeriggio di giovedì, ancora nessuna traccia. Sul territorio – si apprende – continuano ad operare tanti volontari, dopo che i vigili del fuoco hanno passato al setaccio anche le aree boschive, le strade di campagna ed i punti più impervi della campagna. Controllati anche vari casolari abbandonati. Altri saranno messi sotto la lente nella prossime ore: l’ottantenne, magari disorientato e senza riuscire a tornare casa, potrebbe aver cercato riparo proprio in questi luoghi, sperduti e anche pericolosi. Ogni possibile pista viene seguita con il massimo scrupolo. I carabinieri della compagnia di San Miniato sono in stretto contatto con tutti i comandi territoriali dei territori limitrofi, perché non è escluso che Hermann Baptist Knechtle possa, a piedi, essersi allontanato anche di chilometri.

E’ stata la famiglia quando giovedì non lo ha visto rientrare a chiedere aiuto ai carabinieri che furono i primi ad entrare in azione. L’80enne è alto 1,70 metri, ha capelli grigi e gli occhi marroni. Le ricerche – per ora senza esito – sono state condotte già anche con un elicottero e con l’ausilio di droni per raggiungere gli angoli più nascosti. Oggi, comunque, è in programma un’altra perlustrazione dall’alto. C’è grande apprensione per quest’uomo che è in giro senza soldi e documenti. L’appello è di contattare subito le forze dell’ordine se qualcuno lo avvista. Un appello rivolto in particolare a quanti frequentano i boschi perché è proprio attraverso questi che il Hermann potrebbe essersi allontanato da casa senza riuscire a farvi ritorno.

Carlo Baroni