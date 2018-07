Pontedera, 12 luglio 2018 - Sciopero anche in Valdera per dipendenti della catena discount Lidl domani, venerdì 13 luglio, tutto il giorno per chiedere «migliori condizioni di lavoro e un contratto integrativo aziendale che realmente definisca e garantisca diritti e tutele per i lavoratori». La protesta nazionale è stata indetta dalla Filcams Cgil. Lidl ha 600 punti vendita e più di 14 mila dipendenti su tutto il territorio nazionale.

In Piemonte sono circa 70 i punti vendita, più una delle 10 direzioni regionali (e centro logistico) a Biandrate, nel novarese, che occupa circa 300 dipendenti. In media nei punti vendita i dipendenti vanno da 10-12 fino a 28-30 in quelli più grandi. Dal Piemonte partirà un pullman di lavoratori di tutte province, più diverse auto che raggiungeranno alle 5 del mattino il presidio previsto a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna (un altro sarà a Pontedera). Il 6 marzo è stato siglato il contratto integrativo aziendale senza la Filcams Cgil che ha giudicato peggiorativi i contenuti dell’accordo.