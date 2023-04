Schianto tra Ape e auto Gravissimi padre e figlio

PONSACCO

Uno schianto terrificante sulla strada regionale Sarzanese Valdera. Padre e figlio sono ricoverati in condizioni gravissime. Un altro automobilista in ospedale, ma non in pericolo di vita. L’incidente tra un’Ape e una station wagon ieri mattina intorno alle 12,30 nel tratto di strada che passa a fianco della tenuta di Camugliano. Padre e figlio erano a bordo dell’Ape e stavano tornando verso casa, a Terricciola, dopo essere stati nell’appezzamento di terreno di proprietà.

Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della alituota radiomobile della compagnia di Pontedera, intervenuti per i rilievi di legge. Le condizioni dei due occupanti l’Ape sono apparse subito molto gravi agli automobilisti che si sono fermati per soccorrerli e chiedere l’intervento dell’ambulanza tramite il 112. Entrambi non rispondevano alle sollecitazioni e i sanitari – arrivati con tre ambulanze, l’automedica e poi anche con l’elisoccorso Pegaso – hanno impiegato molto per stabilizzarli e dare il via al trasferimento in ospedale a Pisa e Pontedera.

Il più giovane, ventenne, è stato trasportato al pronto soccorso di Cisanello con l’elisoccorso Pegaso. Il padre è stato accompagnato allo stesso nosocomio in ambulanza, mentre il conducente dell’auto – un cinquantenne di Palaia – è stato ricoverato al Lotti di Pontedera. Gli accertamenti sono proseguiti per tutto il pomeriggio. L’automobilista è stato dichiarato fuori pericolo poco dopo il ricovero in ospedale, mentre padre e figlio sono ricoverati in rianimazione in prognosi riservata. Entrambi sono in pericolo di vita.

Trattandosi di un incidente con feriti in prognosi riservata, i carabinieri hanno provveduto a sequestrare entrambi i veicoli coinvolti nello schianto. Per eseguire accertamenti anche sulle parti meccaniche e verificare che l’incidente non sia stato causato da un guasto.