Scherzi, divertimenti e buon cibo. Il programma della festa

Il brutto tempo non ferma il carnevale a Calcinaia in programma per domani pomeriggio dalle ore 14.30 in piazza Indipendenza. E anche se qualche chicco di pioggia nella mattina avrà reso argentato il bel pavé della piazza, commercianti, artisti e bontemponi restano fermi nella loro intenzione di scacciare ogni nuvola grigia con una straordinaria ventata di allegria e creatività. Quello di domani sarà quindi un pomeriggio intenso, pronto ad abbinare scherzi e divertimento con tanto buon cibo, a far sposare squisiti dolciumi con spettacoli e intrattenimenti per i più piccoli. Ci saranno tanti personaggi ben noti agli appassionati di favole e cartoon, principesse e creature decisamente più bizzarre. In piazza si aggireranno infatti tra gli altri Ariel, Ursula, Elsa, Olaf, la Famiglia Madrigal, Sebastian e Mery Poppins. Più tardi anche gli adulti potranno scatenarsi al ritmo dei mitici anni ‘70 e ‘80 con le canzoni interpretate dal vivo dalle SilvElisAngel’s.