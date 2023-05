Scavi archeologici aperti per la sagra

In occasione della 46esima edizione della sagra dell‘Olio Novo di Ghizzano, domenica 14 e domenica 21 maggio, dalle 10 alle 14, lo scavo archeologico di Santa Mustiola, alle porte della frazione pecciolese, sarà aperto per tutti coloro che vorranno visitare e curiosare tra i reperti romani e medievali che sono venuti alla luce nel corso degli anni. A accogliere i visitatori, ci saranno gli archeologici impegnati nella nuova campagna di scavo, che è appena appena iniziata e che si protrarrà per sei mesi. Intanto, sempre a Peccioli, è stata annullata a causa del maltempo la sesta edizione della gara dei carretti pecciolesi, in programma il 13 maggio.