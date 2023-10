“Scacco rosso“ all’Arci. Una stanza per i tornei

Nasce una nuova realtà. Un altro punto di aggregazione che è cosa preziosa, in quet’epoca dove la rete e la cybernatica portano sempre di più le persone ad isolarsi, anche nel gioco che diventa quasi una navigazione solitaria nel mare di Internet. Domenica sera al Circolo Arci La Serra alle 15 ci sarà l’inaugurazione dei nuovi locali della sede dell’associazione scacchistica "Scacco Rosso". Ma di cosa si tratta? Sará inaugurata una stanza, dove poter disputare tornei di scacchi, aperti a tutti, ogni venerdi alle 21. Sará presente per l’occasione il sindaco Simone Giglioli. L’associazione – ricorda una nota degli organizzatori – è nata in memoria del giovane calciatore dell’As La Serra Pietro Fanfani, deceduto nel marzo scorso a soli trent’anni. Fanfani, era appunrto un calciatore dilettante molto conosciuto negli ambienti del pallone locale. Il calcio era la sua grande passione. Militava nell’As La Serra 1969.