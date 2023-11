Sartoria Caronte torna con Lucy rox cabaret

Questa sera alle 21.30. Sartoria Caronte torna al teatro di Lari con‘Lucy Rox Cabaret. Barbie… turici è il titolo del primo episodio, dove la drag queen Miss Lucy Rox e il suo cast vi porteranno in un mondo rosa shocking tendente al grigio spento, dove l’illusione del mondo di plastica e del girl power si incrina fronteggiando la realtà del mondo. Il pubblico ritroverà Pio Diotallevi, Alice Exbarista, Mia Violante Della Rovere, i Mal di Dandy e nuovi personaggi, per ridere e allo stesso tempo riflettere sull’immagine del futuro che tutti sognavano da bambini e quanto a volte sia difficile continuare a vedere rosa Barbie. Un’esplosione di canzoni, sketch comici, stand-up, tutto innaffiato dai cocktail di bar Centrale Lari, per una serata da shock anafilattico da saccarosio.