Santa Croce La raccolta fondi grazie a un libro Per curare una malattia rarissima

Un libro per trovare una cura alla malattia che le ha portato via il marito. Alessandra Gozzini, santacrocese 59enne, nel 2018 ha dovuto dire addio al compagno di una vita Luca Nuti, ucciso a 48 anni da una malattia – l’encefalopatia spongiforme sporadica – rarissima e per la quale non esiste nessun protocollo terapeutico; la malattia – che rientra fra quelle di origine prionica – è talmente rara che colpisce un individuo su un milione e mezzo. In poche parole, questa malattia si comporta similarmente alla sindrome dalla mucca pazza ma non ha nessun collegamento con l’alimentazione. Alessandra in ricordo del marito quello stesso anni ha fondato l’Associazione Nuti Luca che persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e raggiunge il suo scopo attraverso il sostegno alla ricerca medica e scientifica delle malattie di tipo "neurodegenerative di origine prionica". L’associazione è stata presentata al mondo il 13 dicembre di quell’anno, 20 anni dopo il suo matrimonio. E nella stessa data – ma 25 anni dopo – Alessandra Gozzini presenterà il libro che ha realizzato affidandosi alla penna del giornalista Marco Sabia, per raccogliere fondi da destinare alla ricerca e in particolare per sostenere i progetti del professor Gianluigi Zanusso dell’Università di Verona, che con grande umanità e professionalità ha seguito Luca nella sua sfortunata parabola. L’appuntamento è per le 18.30 di mercoledì 13 dicembre, nella saletta Vallini della biblioteca comunale. "E’ un qualcosa che sento di dover fare dal profondo del cuore – sottolinea Alessandra Gozzini – perché ci sono famiglie che si trovano a vivere quest’esperienza terribile senza poter fare dal nulla, com’è accaduto a noi".

C. B.