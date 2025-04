Sanità, il Nursind appoggia Sos Volterra

Nursind Pisa condivide tutte le istanze proposte dall’associazione Sos Volterra sulla salvaguardia e il potenziamento dei servizi sanitari di Volterra e della Valdicecina. Nursind annuncia la presenza alla manifestazione per la sanità indetta il 24 maggio prossimo. "Come infermieri saremo alla manifestazione del prossimo 24 maggio perché riteniamo che serva una inversione di tendenza riguardo ai servizi sanitari offerti alla cittadinanza in territori così disagiati rispetto ai grandi centri sanitari della Regione - scrive Nursind - È impensabile che la Regione continui nella politica di disimpegno che da troppi anni sta portando avanti sul territorio. Ci sono servizi che non possono essere de localizzati solo perché si ritiene sia economicamente più vantaggioso".

Per Nursind, "Sono altri i risparmi che possono essere fatti: la razionalizzazione, parola che tanto piace alla politica regionale, ma che sappiamo tutti essere sinonimo di tagli, la si faccia sugli apparati amministrativi della sanità invece che sui servizi sanitari ai cittadini. Tutti sanno che si può fare se si smette di pensare alla spartizione politica con conseguente moltiplicazione delle poltrone e si inizia a ragionare sulle necessità di salute dei cittadini".

Le conclusioni del sindacato degli infermieri: "Sappiamo che stiamo vivendo tempi difficili anche a causa le politiche nazionali sul sistema sanitario nazionale, ma alcune scelte regionali sono state sbagliate indipendentemente da quelle che sono le risorse a disposizione. Depotenziare la sanità territoriale non può essere la scelta giusta".