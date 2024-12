San Silvestro nel Borgo dei Borghi. AbbaDream e i fuochi d’artificio

Come da tradizione sarà in grande il San Silvestro a Peccioli, all’insegna delle immortali canzoni degli Abba, iconica band svedese che fa sognare generazioni da lustri e lustri. È in arrivo una serata di divertimento per i pecciolesi e per tutti coloro che decideranno di trascorrere l’ultimo giorno dell’anno nel Borgo dei Borghi. La sera del 31 dicembre, infatti, per salutare il 2024, l’amministrazione comunale propone, come di consueto, un’occasione di musica e ballo in piazza del Popolo. La festa prenderà il via alle 22.30, quando dal palco la platea verrà animata con la musica e i colori della tribute band degli ABBAdream, molto conosciuta e apprezzata. Allo scoccare della mezzanotte tornano poi i tanto attesi fuochi d’artificio, che si potranno ammirare dalla terrazza del Palazzo Senza Tempo. ABBAdream è un omaggio sentito e appassionato a un gruppo iconico che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Dalle prime canzoni come Ring Ring, People Need Love, alle hit indimenticabili diventate icone come Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trouper, Take a Chance on Me. ABBAdream farà rivivere nel borgo della Valdera le emozioni e l’energia che hanno reso gli Abba un fenomeno globale. Una lunga narrazione musicale pop che ha incoronato gli Abba come uno dei gruppi musicali di maggior successo di sempre. Il 2024 è stato un anno memorabile per Peccioli - dalla vittoria del concorso televisivo "Borgo dei Borghi" ai recenti riconoscimenti come "Borgo più amato" del web e il premio "Etico", quest’ultimo festeggiato con centinaia di cittadini alla Galleria dei Giganti lo scorso 29 novembre. Per questo l’ultima giornata dell’anno sarà l’occasione per celebrare doppiamente, tra i successi ottenuti e le opportunità che si creeranno.