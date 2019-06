San Romano (Montopoli Valdarno), 27 giugno 2019 - Un cinquantunenne è morto nelle prime ore della mattina di oggi, giovedì 27 giugno, a causa delle ferite e dei traumi riportati nella caduta dalla moto. L'incidente è successo intorno alle 7 in via Matteotti a San Romano, nel comune di Montopoli Valdarno. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di San Romano, coordinati dalla Procura di Pisa. Pare che il motociclista sia caduto, dopo aver perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava, urtando contro due macchine parcheggiate regolarmente lungo la strada. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa con l'eliambulanza Pegaso, il cinquantunenne è deceduto poco dopo. I carabinieri hanno sequestrato la moto della vittima.

