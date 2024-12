San Miniato: mozione per conferenza nazionale sulla crisi del comparto conciario

Approvata una mozione che impegna il sindaco a sviluppare un’iniziativa ulteriore oltre che a continuare a esercitare ogni forma di pressione sul governo nazionale e regionale per il raggiungimento degli obiettivi indicati dai sindacati.

E’ passata in consiglio comunale l’iniziativa del gruppo misto sulla crisi del comparto conciario con i voti favorevoli di Filo Rosso, Pd, Noi per San Miniato, mentre il centrodestra si è astenuto.

"L’iniziativa consiste nel proporre agli altri enti locali del comprensorio, alla Provincia di Pisa, all’area metropolitana di Firenze, alla Regione Toscana, al governo Nazionale e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori – spiega Mnaola Guazzini – l’organizzazione di una conferenza di livello nazionale, che coinvolga tecnici e scienziati del più alto livello, sindacati, imprenditori sulle prospettive dell’industria conciaria e calzaturiera e delle politiche di economia circolare nel nostro distretto".

"Il nostro gruppo ha formulato questa proposta perché convinto – conclude Guazzini – che il carattere strutturale e non solo congiunturale della crisi richieda, come già in altri momenti di crisi nella storia del nostro comprensorio, l’organizzazione di un momento di riflessione strategica".