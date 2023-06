San Miniato, "La Luna è Azzurra" celebra 40 anni con un festival del teatro di figura

Ztl, sensi unici. Centro storico blindato. La città diventa un solo palcoscenico senza soluzione di continuità. aLa Luna è Azzurra”, il festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio e dal Comune di San Miniato, con le sue baracche, occupa l’intero centro storico di San Miniato, trasformandolo in un unico grande palcoscenico in grado di accogliere migliaia di spettatori (10.000 presenze ogni anno). Per tre giorni stasera, domani e edomenica , andranno in scena 26 spettacoli e 42 repliche complessive, in cinque eccezionali location: Piazza del Popolo, Loggiati di San Domenico, Piazza del Seminario, Piazza Duomo e Vicolo Carbonaio, oltre ad una serie di eventi itineranti per le vie del centro. Numeri da capogiro per una delle manifestazioni più attese dell’estate sanminiatese, un festival conosciuto ed apprezzato in tutta Italia per la sua purezza, per non concedersi alle mode passeggere, per rimanere fedele ad un linguaggio – quello dei burattini, delle marionette, delle ombre – passato indenne da cambiamenti epocali della comunicazione e dei linguaggi.

La vera novità di questa edizion e– la numero 40, e per questo festeggiata in modo particolare – è il concorso letterario, "Una fiaba che dura da 40 anni", organizzato dal Comune di San Miniato e da Terzostudio, con il quale è stata selezionata la storia da inserire nel libro distribuito all’interno del festival. A vincere è Matilde Bacchi, una giovanissima scrittrice di Montespertoli che, a soli 9 anni, si è aggiudicata il primo premio con "Il burattino e Gemma" e la pubblicazione nel volume dedicato al 40ennale del festival, dove sono inserite anche le 40 locandine originali, dipinte a mano. Dopo la lettura del testo da parte di Lisa Tinagli alla presentazione in consiglio regionale, la bambina ha ricevuto un Pegaso, consegnato dal presidente del consiglio Antonio Mazzeo, come riconoscimento per il suo bellissimo testo. E ora sù il sipario. E’ tempo di spettacolo.