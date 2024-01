San Miniato, trovato il corpo di un uomo carbonizzato

San Miniato (Pisa), 18 gennaio 2024 – Il cadavere di un uomo carbonizzato è stato trovato all’interno di un’oliveta nelle campagne di San Miniato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma gli inquirenti ritengono che quella più probabile sia il suicidio. La vittima è un 64enne. Il cadavere bruciato era verso località Stibbio, lungo la strada che conduce a Ponte a Egola. Il corpo carbonizzato dell'uomo è stato trovato verso le 16 e il personale del 118 non ha potuto far altro, vista la gravità della situazione, che constatare il decesso.