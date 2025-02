San Miniato alla Bit per spingere il turismo: "A marzo una delegazione a Tipicità"

In attesa che entrino nel vivo gli eventi di promozione e di valorizzazione legati alla stagione del tartufo marzuolo, la Città di San Miniato, rappresentata dalla presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi, è stata presente ieri Milano alla Bit - BOrsa internazionale del turismo dove ha incontrato tour operator, giornalisti e addetti del settore. "L’occasione – dice il sindaco Simone Giglioli – è stata propizia anche per rilanciare la collaborazione con la manifestazione “Tipicità” una dei più importanti festival enogastronomici italiani. e per incontrare il suo direttore Angelo Serri". E a proposito di "Tipicità", il 7, 8 e 9 marzo al Fermoforum, "insieme all’amico Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo – conclude Simone Giglioli – saremo presenti con una delegazione sanminiatese per presentare la nostra città al meglio".