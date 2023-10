San Faustino a Pontedera: dal luna park ai laboratori del futuro

Tra giostre, celebrazioni religiose e robot la città di Pontedera oggi festeggia il suo patrono San Faustino con un ricco programma di eventi. Oltre al luna park in piazza del mercato, alle ore 16 in piazza del Duomo ci sarà la tradizionale festa di San Faustino organizzata dal gruppo Fratres Pontedera. Ad ogni bambino verrà regalato un cappellino (abolito il lancio dei palloncini in nome del rispetto dell’ambiente eliminando la plastica) e ci sarà lo spettacolo con Felice e Celina cantastorie. A seguire, alle ore 18, in Duomo, ci sarà la solenne celebrazione presieduta da Mons. Giovanni Paolo Benotto, Arcivescovo di Pisa. Nel pomeriggio all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna ci sarà l’ormai tradizionale San Faustino Open Day.

Dalle ore 15 alle ore 18 i laboratori dell’Istituto di BioRobotica e del Center for Material Interfaces dell’Istituto Italiano di Tecnologia mostreranno ai visitatori (ingresso libero e senza prenotazione) le recenti attività di ricerca nei campi della biorobotica, della soft robotics, della robotica chirurgica, degli organi artificiali, della lotta al cambiamento climatico attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili. Un’iniziativa rivolta a grande e bambini. Ci saranno infatti visite guidate e laboratori per i più piccoli ma anche poster session e incontri con ricercatrici e ricercatori su alcune delle frontiere più innovative della ricerca scientifica. Quattro le conferenze in programma: alle 15 "Verso una laringe bioispirata", alle 15.30 "Un robot morbido per l’industria alimentare", alle 16 "Questo cambia tutto: cosa ci dice la scienza del passato, del presente e del futuro del clima" e alle 16.30 "Le forze nell’universo cellulare: meccanobiologia in azione".

L.B.