San Domenico: "Siamo in attesa dei lavori"

I soldi ci sono. Il progetto – da quanto si apprende – è ancora indietro. Si tratta di un intervento di grande portata sul complesso di San Domenico. "Opere importanbte di consolidamento - dice il sindaco Simone Giglioli – di cui non è titolare il Comune ma la Soprintendenza. Un’operazione in ballo da anni che torneremo a sollecitare, la progettazione però sappiamo che è in corso". L’ultimo sopralluogo tecnico è del 2022 ed ebbe l’obittivo di visionare gli spazi, di proprietà del Comune di San Miniato e della parrocchia, per valutare gli interventi necessari in seguito all’assegnazione, nel 2019, da parte del Ministero dei beni culturali, di tre milioni di euro destinati al recupero di alcune parti del Complesso e al consolidamento sismico. Da allora, da quanto abbiamo appreso, tutto silenzio. "Il finanziamento – aggiunge Giglioli – risale peraltro agli ultimi momenti dell’amministrazione Gabbanini".

L’ultimo sopralluogo tecnico interessò il piano sotto il livello della strada che è interamente da recuperare, il piano terreno dove attualmente ci sono la biblioteca, l’ex frantoio e l’Aula Pacis, sul quale sono stati effettuati interventi recenti e che quindi risulta in condizioni migliori, il piano primo dove ci sono il Museo della Memoria e la Chiesa di San Domenico con alcune problematiche relative alle infiltrazioni dal tetto, e cappelle della via Angelica, e infine il secondo piano con gli ex locali dell’Archivio storico e gli uffici comunali dove invece esistono le maggiori criticità relative sempre alle infiltrazioni dal tetto. Insomma lavori importanti. Forse, però, ancora lontani.

C. B.