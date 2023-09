Salute: visite gratuite Dottori a Pontedera in piazza Belfiore

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 prossimi torna per il secondo anno in piazza Belfiore "La salute scende in piazza", due giornate di informazione e prevenzione sanitaria gratuita organizzate dal Lions Club Pontedera e dal Distretto Lions 108 Toscana con la collaborazione del Comune di Pontedera. Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, domenica dalle 9 alle 13 dalle 14.30 alle 19 numerosi medici specialisti, coordinati dalla dottoressa Rossella Prosperi, saranno in piazza Belfiore per sensibilizzare la popolazione sulle principali tematiche di salute pubblica e prevenzione.

"Prevenire è vivere – dice Prosperi – fare prevenzione significa salvare vite". Quest’anno con alcune novità in più. Piazza Belfiore infatti "si fa in 4" perché quattro sono le proposte offerte per avere un completo quadro informativo di eduzione e prevenzione sanitaria, oltre che ricevere gratuitamente la possibilità di effettuare consulenze, visite e screening nelle diverse branchi di specializzazione: diabetologia, oculistica, odontoiatria, allergologia, audiometria, cardiologia, dermatologia, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, nutrizionista, podologia, otorinolaringoiatria e psicologiacounseling. Ci sarà anche la possibilità di effettuare ecografie a seno, prostata e tiroide ma in questo caso – mentre per le altre visite basterà presentarsi in piazza e ricevere un ticket gratuito – occorre la prenotazione obbligatoria chiamando il 393.2428179 dalle 15 alle 19, fino ad esaurimento posti. Saranno presenti in piazza anche i volontari dei Fratres e dell’Avis per informare sull’importanza della donazione del sangue ed i volontari dell’associazione Amici a 4 Zampe per promuovere il corretto rapporto uomo-animale oltre che fornire consigli da parte di educatori cinofili.

l.b.