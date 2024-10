Salute Insieme contro il tumore al seno

L’assessorato alla salute rappresentato da Valentina Fanella in collaborazione con l’associazione Astro ha organizzato la campagna “Prevenire per sconfiggere” con lo scopo di sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno, con momenti e materiale informativi per le azioni di prevenzione e diagnosi precoce della patologie tumorali. Momento più importante del programma è stato la camminata non competitiva In Rosa per le strade del paese, partita sabato scorso da piazza del Popolo percorrendo un anello che ha toccato piazza Romero e si è concluso sempre davanti al comune verso le 11. Altra iniziativa di sensibilizzazione è stata quella che ha visto cambiare colore all’illuminazione di piazza Garibaldi che nel mese di ottobre si è tinta di rosa.

Nel mese di ottobre ha di nuovo preso il via anche il corso di riabilitazione post intervento alla piscina intercomunale, corso che si protrarrà per i mesi successivi e a cui è possibile iscriversi per le donne interessate come illustrato, sempre sabato scorso nella mattinata della camminata, dal presidente Paolo Scardigli di Astro (Associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia). L’iniziativa è sostenuta dall’amministrazione comunale che da sempre ha cuore i temi della prevenzione.

Altra iniziativa promossa dal comune su questo tema è stata quella attuata dalla biblioteca comunale che ha allestito uno scaffale monotematico dedicato alla prevenzione e cura del tumore. Inoltre è stato distribuito l’opuscolo Ottobre mese rosa insieme al fiocco rosa simbolo della campagna di sensibilizzazione verso queste patologie.

"La prevenzione e la diagnosi precoce– ha spiegato l’assessore Valentina Fanella - sono i principali strumenti per sconfiggere questa malattia. Per questo bisogna avere un’attenzione alta da parte delle donne, che sono le prime a dover essere informate. Per fare prevenzione bisogna conoscere e per poter diagnosticare è fondamentale avere attenzione al proprio corpo. Come amministrazione - aggiunge Fanella - devo ringraziare la polisportiva Spensierati e la Pubblica Assistenza per l’auto e il sostegno che hanno dato per la riuscita della Camminata organizzata sabato scorso".