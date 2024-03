Salute e sicurezza sul lavoro. Chiusa e multata azienda irregolare. E il proprietario è stato denunciato

SANTA CROCE

Alcune aziende dell’indotto conciario sono state sottoposte a controlli da parte dei carabinieri della compagnia di San Miniato e del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa. In una impresa sono state riscontrate irregolarità. Per questo motivo il titolare è stato denunciato e multato di 15mila euro. L’attività è stata sospesa.

Il lavoro dei carabinieri si è concentrato su tutte quelle prescrizioni e regolamenti che interessano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per gli addetti e per le persone che, a vario titolo, possono frequentare certi luoghi. Effettuati accertamenti anche per contrastare il fenomeno dell’impiego irregolare di manodopera. Insomma, una serie di controlli mirati al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro in uno dei principali comparti della provincia di Pisa, con particolare attenzione alle imprese del contoterzi conciario.

Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato alla alla Procura della Repubblica di Pisa il titolare di una delle imprese sottoposte a controlli per "non avere redatto documenti e piani obbligatori, previsti dalla normativa, nello specifico il documento di valutazione rischi e il piano di emergenza ed evacuazione nonché per non aver provveduto alla costituzione del previsto servizio prevenzione e protezione".

Dopo aver accertato la "violazione alla normativa di settore, così come previsto dal decreto legislativo 81 del 2008 e successive modifiche, i militari hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ed elevate ammende e sanzioni amministrative per circa 15.000 euro". Non è stato specificato quanto dovrà rimanere chiusa l’attività.

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è uno degli ambiti di intervento sul quale i carabinieri stanno concentrando l’attenzione da tempo. In vari ambiti. In particolare i cantieri edili dove negli ultimi tempi sono state riscontrate irregolarità sulla mancanza di protezioni per evitare cadute dall’alto. Ma i controlli, come è giusto che sia, vengono predisposti anche nelle aziende di altri settori. Come quello dell’indotto conciario.

g.n.