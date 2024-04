Salute e prevenzione in piazza. Grazie a Lions e Misericordia

SAN MINIATO

Una giornata di prevenzione e salute gratuita organizzata dal Lions Club di San Miniato e dalla Misericordia di San Miniato che sarà presente con il personale medico e specialistico con il proprio Camper della salute. L’appuntamento è stamani, dalle 8, in piazza Guido Rossa a Ponte a Egola. E’ la piazza del mercato che ogni sabato è sempre affollata di clienti dei tanti banchi. E anche per questo motivo è stata scelta questa particolare dislocazione nella frazione di San Miniato.

Le visite e i test sono totalmente gratuiti. Sono previsti test di di glicemia, emoglobina glicata e Findrisk, con misurazione della pressione arteriosa, "per prenderci cura della tua salute in modo semplice e veloce", spiegano gli organizzatori. "I nostri medici, infermieri e volontari saranno lieti di accogliere e assistere chiunque con professionalità – concludono Lions e Misericordia – Non perdete questa occasione per dedicare del tempo a voi stessi. È tutto gratis. Noi siamo al vostro servizio".