Sagra patata, c’è un futuro. Formato il nuovo comitato. E il rilancio della fiera

SANTA MARIA A MONTE

La Sagra della patata è salva. Grazie all’iniziativa di alcuni ex consiglieri del comitato, venerdì sera c’è stata un’assemblea nella sala consiliare di Santa Maria a Monte. Una quarantina i presenti. Di quest, venti hanno deciso di impegnarsi per ricomporre il comitato organizzatore e continuare così la tradizione ultracinquantennale. Tra gli aderenti anche Alberto Nuti, che era alla presidenza del gruppo di volontari che nel 1972 dettero vita alla prima Sagra della patata frita, e Carmine Giusto che ha guidato il comitato per ben diciassette anni. Un bell’esempio, quello di Nuti e Giusto, che tornano a impegnarsi per quella che è tra le più antiche manifestazioni di questo genere in provincia di Pisa e non solo.

Lo scorso anno la Sagra della patata è stata protagonista con una grande edizione per il cinquantenario. In piazza si sono esibiti Enrico Ruggeri, Ivana Spagna, Paolo Ruffini, Davide Pratelli. A dicembre la decisione del comitato di rassegnare le dimissioni insieme al presidente Carlo Sarperi. Venerdì sera al teatro Sarperi è intervenuto insieme ad alcuni ex consiglieri spiegando che era arrivato il momento di lasciare e di fare in modo che altrin si impegnassero alla guida della sagra. Dopo alcune settimane di stallo, l’iniziativa di organizzare l’assembela pubblica da parte di alcuni ex volontari spronati e coordinati da Alberto Fausto Vanni.

In quaranta hanno risposto all’appello. "Un numero inaspettato – il commento di Vanni – Siamo rimasti piacevolmente sorpresi. In venti hanno dato la loro disponibilità a costituire il nuovo comitato che porterà idee e programmi al passo con i tempi, coinvolgendo le tante realtà associative del territorio. Il nuovo comitato si riunirà nel giro di una decina di giorni per iniziare a programmare l’edizione del 2024 che sarà sicuramente adeguata ai tempi che stiamo vivendo e in base alle risorse".

Tra gli scopi del nuovo comitato ci sarà anche una rivitalizzazione della Fiera dell’Assunta, che coincide con il lunedì successivo al 15 agosto, che per Santa Maria a Monte è la festa della comunità visto che è la ricorrenza dell’Assunzione di Maria, nota anche come Santa Maria, da cui il paese prende il nome. Un duplice impegno, quindi, quello che si assume il nuovo comitato.

