Sagra della patata fritta, si dimette il consiglio

SANTA MARIA A MONTE

"Dopo sette anni il consiglio del comitato Fiera dell’Assunta si dimette lasciando spazio a quei giovani che oggi, come abbiamo fatto noi, vogliano contribuire a rendere Santa Maria a Monte un luogo più bello attraverso la cultura e l’aggregazione". Sono le parole di Carlo Sarperi, presidente dimissionario del comitato che organizza da mezzo secolo la tradizionale Sagra della patata fritta. "Il 18 agosto iniziava la cinquantesima edizione – aggiunge Sarperi (nella foto terzo da sinistra)– A quattro mesi da una grandiosa Sagra della patata fritta porgo, a nome di tutto il comitato i migliori auguri di buon Natale e augurare un buon 2024 a tutta la cittadinanza. E al contempo rivolgo un invito a tutti a unirsi al comitato Fiera dell’Assunta per continuare insieme questo percorso e promuovere questa e altre iniziative. Questi anni hanno rappresentato per me, e per tutto il comitato, un bellissimo percorso per conoscerci e restituire a tutta la comunità quanto, nel tempo, ci ha dato, contribuendo a far crescere un’iniziativa nata dalla volontà di alcuni cittadini e arrivata oggi a coinvolgere migliaia di persone. Oltre ogni difficoltà, il lavoro di questo gruppo è riuscito anche quest’anno a dare vita a un evento con grandi ospiti e buon cibo".