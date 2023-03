Sagra della bistecca Ancora due giorni

Ancora due giorni di buona cucina e di divertimento. Torna anche il prossimo fine settimane, il prossimo, con la terza edizione della sagra della bistecca delle trippa a La Serra. Si tratta di un appuntamento che va in cena nel padiglione delle feste del circolo Arci, motore di tantissime iniziative enogastronomiche e culturali. Per quanto riguarda il programma della domenica la sagra si terrà solo a pranzo. Per informazioni e prenotazioni e possibile contattare il numero 339-1639542. La sagra è iniziata lo scorso fine settimana.