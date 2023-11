Sagra del Tartufo. Evento nei locali del Circolo Arci

Mentre il capoluogo già "fiorito" di addobbi etendoni per ospitare la grande mostra mercato del tratufo bianco, oggio è il giorno dell’ultima tappa sul territorio. L’appuntamento con l’ultima sagra di avvicinamento all’Olimpo dei Sapori di San Miniato – gli ultimi tre fine settimana di novembre – arriva alla Casa Culturale diSan Miniato Basso (Pinocchio), fulcro della vita sociale di questa operosissima frazione: una festa tutta all’interno dei locali. L’evento – giunto alla quattordicesima edizione - nasce grazie alla collaborazione fra Casa Culturale, Arci e Polisportiva Casa Culturale e si avvale del patrocinio del Comune di San Miniato e di Fondazione San Miniato Promozione, che coordina la promozione a livello mediatico di queste iniziative che conducono alla Mostra Mercato di metà novembre. Il programma è composto da un sapiente mix di degustazioni al tartufo delle colline sanminiatesi, animazioni per grandi e piccini, mercatino dell’artigianato e di prodotti tipici e cooking show dove assistere alla preparazione di piatti al tartufo per poi assaggiarli. Tante le attrazioni in programma, anche laboratori per bambini e ragazzi, laboratori per bambini più piccoli "Colora Pinocchio" e con le avventure del gatto e la volpe; a tutti i bambini sarà regalato un gadget. Il tutto, appunto, tra eventi che ruotano attorno al prezioso frutto della terra di boschi delle colline sanminiatesi. Durante la festa + inoltre possibile visitare gratuitamente la mostra di pittura "Le Avventure di Pinocchio" e il museo dei pinocchi ritrovati.