Saddidandà a Calcinaia: conoscere, conoscersi e divertirsi

Un’idea per fare comunità, conoscersi e passare insieme una giornata. E per dimostrare la veracità e la schiettezza di questa iniziativa non poteva essere scelto titolo migliore di “Saddi-dandà”, espressione gergale che invita a muoversi. E in effetti è questo l’intento dei Centri Commerciali Naturali di Calcinaia e Fornacette che insieme a Confesercenti e in collaborazione con la Coop e il Comune di Calcinaia, hanno pensato di promuovere questa bella iniziativa. Così quello di domenica 24 settembre, conun pomeriggio dedicato a tutti: giovani, adulti e famiglie, soprattutto a quelle che abitano sul territorio, ma non hanno avuto il tempo o l’occasione per conoscerlo davvero. Alle 15.30 dalla Piazza del Comune di Calcinaia partirà la sgambata (aperta anche ai 4 zampe, purché a guinzaglio) che condurrà i partecipanti fino alla Piazza principale di Fornacette (Piazza Timisoara). Qui sono stati pensati e allestiti giochi per tutti i gusti e tutte le età che intratterranno i presenti fino alle 18.30, momento in cui sarà l’ora di ripartire sempre a piedi, con ritmo rilassato, alla volta di Calcinaia. E di nuovo sulla Piazza del Comune si svolgeranno le “premiazioni ufficiali” con la consegna dei prestigiosi riconoscimenti ai vincitori delle sfide. Dopodiché si darà avvio alla gustosa apericena che concluderà un evento che si preannuncia davvero stimolante, appetitoso e coinvolgente. er prender parte a questa conviviale camminata è necessario prenotarsi in qualunque esercizio commerciale di Calcinaia e Fornacette entro il 17 settembre. La quota di partecipazione è di 13 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni per preparare l’apericena. Informazioni, anche tramite whatsapp al numero 0587 356484.