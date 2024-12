"Ruolo più incisivo sul territorio. Accogliere richieste di Volterra"

MONTECATINI VAL DI CECINA

Nadia Giannelli, capogruppo “Centrosinistra per il Comune di Montecatini”, è intervenuta sulla questione dell’Unione Montana dell’Alta Val di Cecina affermando "L’Unione Montana ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell’ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall’ambiente e dalla marginalità del proprio territorio, le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione in materia di agricoltura e foreste e patrimonio agricolo forestale".

Giannelli prosegue "Questo organismo dovrebbe avere vitale importanza per il nostro territorio e, con il recente rinnovo del Consiglio e l’elezione del nuovo Presidente vorremmo che si potesse dare all’Unione un ruolo più forte, più incisivo, promotore di iniziative per la difesa del territorio. In primo luogo si dovrebbe accogliere la richiesta presentata dal Comune di Volterra per tornare a far parte dell’Unione, così come lo fu nella Comunità Montana, poiché essendo il comune più popoloso della Val di Cecina, contribuirebbe non poco nel rafforzare le potenzialità di questa istituzione. Soltanto due mesi fa - ricorda la capogruppo - abbiamo assistito alla sciagura della tracimazione del torrente Sterza, alla Gabella, nel Comune di Montecatini, che oltre a procurare ingenti danni ad aziende ed abitazioni, ha spezzato la vita di due persone. Questa immane tragedia ha colpito tutta la comunità ed abbiamo visto la partecipazione e la vicinanza di cittadini ed autorità, ma proprio nel rispetto del lutto della famiglia dei dispersi dobbiamo attivarci per fronteggiare tempestivamente simili calamità" ha concluso Giannelli.