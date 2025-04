Ruba cibo e mangia dentro il supermercato

Il giorno prima lo stesso soggetto, lo straniero 30enne, si era fatto "notare" anche al Conad di via della Misericordia per aver letteralmente "consumato" il furto di alimenti. Qui – il fatto è successo di mattina – non ha creato scompiglio: ma si è messo a prendere generi alimentari e bevande dagli scaffali, mangiando e bevendo – ovviamente senza pagare – come se fosse la cosa più normale del mondo. Non era la prima volta. Aveva fatto lo stesso – da quanto abbiamo appreso – anche nei giorni addietro.

Scene riprese anche dalla telecamere della video sorveglianza. E dettagli degli accadimenti, comunque, dei quali sono stati informati dalla direzione del negozio anche i carabinieri che hanno poi subito dopo rintracciato lo straniero nel centro città, procedendo nei suoi confronti. Nel negozio di via della Misericordia l’uomo non ha assunto atteggiamenti violenti, non ha infastidito altre persone: nel market erano presenti anche alcuni clienti. Ha fatto solo e soltanto il suo comodo. Aveva però – da quanto emerso – minacciato una signora poco prima di entrare al Conad. Lo stesso ladro in via Lotti, avrebbe avvicinato la donna e si sarebbe rivolto a lei, pare, paventando la minaccia con un oggetto contundente che avrebbe tenuto nascosto nella tasca di un giacchetto.

La signora – secondo quanto ricostruito – ha raccontato tutto questo quando è andata a fare la spesa e ha capito che lo stesso soggetto era passato anche dal negozio Conad. "La donna stava aprendo la porta di casa – dicono al supermercato che ha ricevuto la visita del ladro e sentito il racconto della cliente –: ha visto l’uomo che andava verso di lei ed è tornata indietro per mettersi al sicuro".

Carlo Baroni