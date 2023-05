Ruba 33 kg di chianina in un salumificio: denunciato

Montescudaio (Pisa), 11 maggio 2023 - Trasportava 33 chili di carne chianina dopo averla rubata in un salumificio di Montescudaio e dopo che era scattata una denuncia dai proprietari dell'attività.

Il ladro della pregiata carne è stato pizzicato durante un controllo. I carabinieri di Volterra hanno così denunciato in stato di libertà una persona per il furto di oltre 30 kg di carne. Nello specifico, i militari, durante un servizio coordinato di controllo del territori finalizzato a contrastare i reati contro il patrimonio, hanno controllato il conducente di un’autovettura, all’interno della quale hanno scovato 33 Kg di carne chianina, sulla cui provenienza, la persona, non ha fornito risposte convincenti.

I militari, dopo aver accompagnato l’uomo in caserma per ulteriori accertamenti, hanno raccolto elementi per denunciarlo in merito all’indebita appropriazione dell’ingente quantitativo di carne pregiata, del valore di circa 700 euro. In seguito alla denuncia presentata dal responsabile di un salumificio di Montescudaio, il soggetto è stato deferito all'autorità giudiziaria pisana per il reato di furto. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.