Rsa Giampieri Festa per il cambio al vertice

Il 13 settembre scorso i dipendenti della Rsa Giampieri e i componenti del cda hanno salutato con una cerimonia solenne il presidente uscente Lido Sartini: il timone passa nelle mani del neo presidente Raffaello Ricciardi. Ecco le parole del direttore della casa di riposo Piero Iafrate. "Rendiamo omaggio a una figura straordinaria, il nostro presidente Lido Sartini - commenta il direttore della struttura Piero Iafrate - è un momento di riflessione e di gratitudine verso un uomo che ha dedicato tutta la sua energia e il suo impegno al benessere di coloro che fanno parte della nostra comunità. Durante il suo mandato come presidente della Rsa, Sartini si è distinto per la sua comunicazione aperta, la sua disponibilità costante e la sua visione lungimirante. La sua capacità di ascolto e la sua empatia verso gli ospiti e il personale sono stati esemplari. Il benessere degli ospiti e del personale è sempre stato al centro delle sue preoccupazioni. Lido Sartini ha lavorato instancabilmente per creare un ambiente sicuro, accogliente e armonioso all’interno della Rsa. Ha promosso iniziative volte a migliorare la qualità della vita degli ospiti, offrendo servizi e attività mirate al loro benessere fisico, emotivo e sociale. Ha compreso l’importanza di preservare la dignità e l’autonomia di ognuno, garantendo che ciascun ospite si sentisse valorizzato e rispettato"".

Per il proficuo lavoro svolto da Sartini, è stata consegnata dal neo presidente Ricciardi, una medaglia d’oro unitamente ad una pergamena di ringraziamento. Alla cerimonia di saluto hanno preso parte la sindaca di Ponsacco Francesca Brogi, l’assessore al sociale David Brogi, Barbara Tognotti coordinatore servizi sociali Alta Valdicecina-Valdera, il parroco Don Armando Zappolini, e i dipendenti della Rsa Giampieri.