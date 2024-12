Rsa Giampieri 80 anni di cure e aiuto : "Dedizione costante"

Nei giorni scorsi il sindaco di Ponsacco, Gabriele Gasperini, ha fatto visita alla casa di riposo Giampieri, che festeggia 80 anni, per portare gli auguri di Natale agli ospiti e ai dipendenti della struttura. Ad accoglierlo, il direttore della Rsa, Dr. Piero Iafrate, e il presidente, Raffaello Ricciardi. Durante l’incontro, il sindaco ha avuto l’occasione di salutare gli ospiti e i lavoratori della struttura, consegnando loro, insieme al direttore e al presidente, piccoli doni natalizi come segno di riconoscenza. Iafrate ha colto l’occasione per sottolineare l’impegno e la dedizione del personale della casa di riposo, che ogni giorno lavora con professionalità e passione per garantire il benessere degli ospiti. Poi ha aggiunto: "E’ questo un momento di condivisione e vicinanza che testimonia il valore delle relazioni umane e l’importanza di sostenere chi si prende cura degli altri ogni giorno".

Nel suo intervento, il sindaco ha evidenziato l’importanza della Rsa Giampieri per la comunità di Ponsacco, ricordando con orgoglio gli 80 anni di attività della struttura. A concludere l’incontro, il Presidente Ricciardi il quale ha rivolto un sentito augurio di buone feste, ringraziando il sindaco per la visita e per l’attenzione dimostrata verso la Casa di Riposo e i suoi ospiti.