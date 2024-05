Rosalyn vince la Vetrina, teatro amatoriale di qualità

CASTELFRANCO

Vetrina Teatro, ventottesima edizione, un successo straordinario di pubblico al teatro della Compagnia di Castelfranco grazie all’organizzazione del Four Red Roses in collaborazione con il Comune. Cinque spettacoli in concorso, più il sesto per il giorno della premiazione, tutti di ottima qualità. Il premio Intesa teatro amatoriale allo spettacolo (offerto dal panificio Nardinelli Simone) è andato a "Rosalyn" di Edoardo Erba interpretato da Teatro Drao & Teatrotre di Ancona.

Lo stesso spettacolo ha ricevuto anche il premio alla regia (offerto da Sciarada industria conciaria) consegnato a Davide Giovagnetti. Il premio all’attore (offerto dall’oreficeria-gioielleria Franceschi Cesare) è andato a Aldo Innocenti per il ruolo di Lennie in "Uomini e Topi". Il premio speciale della giuria "in ricordo di Gabriele Manfredini" (offerto dalla A.Z. di Manuela Marinai) è stato assegnato allo spettacolo "Duello (il gioco dell’assassino)" da Antony Shaffer della Filodrammatica Orenese di Vimercate che si è aggiudicata anche il premio alla scenografia "in ricordo di Umberto Marvogli". Lo spettacolo "Uomini e Topi", portato in scena dalla compagnia Giardini Dell’Arte di Firenze, ha vinto il premio gradimento del pubblico (offerto dallo Studio Cecchini). In concorso anche gli spettacoli Funny Money della compagnia Ramaiolo in scena di Imperia e Casa Anton della compagnia Gruppo Amici dell’Arte di Offida (Ascoli Piceno).

La giuria di qualità, chiamata ad assegnare i premi alle compagnie vincitrici delle singole sezioni, era composta da Laura Fantozzi, rappresentante dell’amministrazione comunale, Lilia Arpino, esponente del circolo della lettura della biblioteca comunale, Antonella Masini, rappresentante del gruppo teatrale Four Red Roses, Sandro Billeri, regista teatrale ed esponente dell’Intesa teatro amatoriale e dal nostro collega Gabriele Nuti. Una rassegna da tutto esaurito.

Al termine di ogni spettacolo è stata realizzata "l’intervista alla compagnia", condotta dalla giornalista Marilena Bolognesi di Radio Bruno, finalizzata a rendere più consapevole il pubblico offrendo curiosità, elementi e chiavi di lettura del lavoro delle compagnie. Altra collaborazione importante è stata quella con il circolo culturale La Fototeca che ha allestito a teatro, in occasione della serata della premiazione, la mostra "Scatti in vetrina" (settima edizione) con le foto realizzate agli spettacoli in concorso.