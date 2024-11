Romito, cantieri in chiusura: "Marciapiedi e rotatoria saranno il regalo di Natale"

"Marciapiedi nuovi e rotatoria pronta prima di Natale. Anzi saranno il regalo di Natale alla frazione". Siamo nella frazione pontederese del Romito e a parlare è l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli. "Sono conclusi i marciapiedi del Romito – spiega – stiamo svolgendo i collaudi e poi saranno riconsegnati ai cittadini. Un lavoro che si è chiuso in anticipo di circa un mese rispetto al cronoprogramma definito da appalto in fase di affidamento. Grazie a una ditta molto seria che ha lavorato bene. Rispetto a ciò che era in programma abbiamo svolto anche degli interventi aggiuntivi come aver sistemato la linea della fognatura nera e la mista nei punti in cui aveva delle criticità e aggiunto alcune griglie di raccolta delle acque piovane, per mettere maggiormente in sicurezza l’area". Sono conclusi prima del previsto quindi gli interventi di rifacimento dei marciapiedi di via Gagarin, la strada che taglia in due la frazione del Romito. Lavori che hanno interessato anche i sottoservizi sui quali l’amministrazione ha deciso di intervenire durante la fase di scavo.

"Si tratta dei primi due lotti – ricorda Belli – su via Gagarin manca un terzo lotto che invece verrà svolto nel corso del 2025, probabilmente nei mesi estivi. Un intervento finanziato dalla provincia di Pisa perché il Comune di Pontedera ha vinto un bando che la provincia ha fatto all’inizio nel 2024 di circa 80 mila euro. Si tratta dell’ultimo pezzetto davanti l’ex agraria e cercheremo di farlo in estate, tempi tecnici permettendo". Venerdì il Comune di Pontedera ha fatto il punto con la Provincia per ciò che riguarda la realizzazione della nuova rotatoria tra via delle Colline e la strada comunale di Romito.

"Siamo a buonissimo punto — conclude — siamo leggermente in anticipo rispetto ai tempi. I prossimi lavori però dipenderanno molto dalle condizioni meteo delle prossime settimane. Tra lunedì e martedì dovrebbero finire i lavori nella parte interna mentre negli ultimi giorni della settimana, tempo metereologico permettendo, il cantiere si sposterà sulla provinciale dove sarà installato un cordolo per permettere alle auto di imboccare in entrata e in uscita la rotatoria verso il Romito e verso il terzo Ponte. Un intervento di circa tre settimane prima di procedere con l’ultimo strato di asfaltatura sull’intero incrocio. Quello sarà il momento conclusivo ma per poter asfaltare tutto l’incrocio dovrà rimanere chiuso per un’intera giornata". La costruzione della rotatoria è un intervento a cura della Provincia di Pisa, che ha un costo complessivo pari a circa 300mila euro, un modo per superare quella che era una diramazione pericolosa in quanto incrocio a raso a tre rami.