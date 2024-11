Rogo doloso in una concessionaria. Cinque auto distrutte, danni ingenti

di Gabriele Nuti

SANTA CROCE

Le fiamme hanno inghiottito in pochi minuti cinque auto danneggiando anche il cartello stradale che indica la fine del territorio di Santa Croce e l’inizio di Fucecchio. Era passata da poco la mezzanotte di ieri quando il rogo è divampato all’interno del piazzale della nuova concessionaria Auto E. & K. (le iniziali dei titolari, i fratelli Elvis e Kelvin Muhrremi) in via provinciale Francesca a Santa Croce.

Il pur veloce intervento dei vigili del fuoco non ha potuto impedire che le cinque autovetture venissero letteralmente distrutte. Incenerite. E’ rimasta, di tutte, sono la carcassa. "Abbiamo subito un danno di oltre 50mila euro – dice Elvis Muhrremi – Non ci spieghiamo questo gesto. Abbiamo aperto solo da un paio di settimane e mai abbiamo ricevuto minacce, di nessun genere".

Il rogo, infatti, è sicuramente doloro. Sul telefonino di Elvis Muhrremi ci sono le immagini dell’impianto di videosorveglianza della concessionaria. Le telecamere hanno ripreso nitidamente un paio di persone che arrivano e scappano subito dopo, nello stesso istante in cui divampa l’incendio. Forse provocato con una specie di lanciafiamme da distanza dopo aver cosparso le automobili di liquido infiammabile.

La squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco è intervenuta quando mancavano cinque minuti a mezzanotte e mezzo. L’incendio, come detto, è divampato nel parcheggio interno, recintato e dotato di telecamere di videosorveglianza, del rivenditore Auto E. & K., attività aperta da appena due settimane dai fratelli Muhrremi, originari dell’Est Europa e residenti da tempo a Fucecchio. Dopo poco in appoggio alla squadra di Castelfranco è arrivata anche una squadra del distaccamento di Empoli e un’autobotte. Lo spegnimento delle cinque automobili incendiate è stato veloce, ma non è stato possibile evitare la distruzione di veicoli che erano situati nella parte del piazzale della concessionaria più vicina alla strada, dietro alla recinzione.

Per questo motivo le fiamme si sono propagate fin sulla strada, danneggiando il cartello che indica da una parte la fine e dall’altra l’inizio del Comune di Santa Croce. Al termine delle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi. Sul posto i carabinieri della stazione di Santa Croce e della compagnia di San Miniato per i rilievi e le indagini.