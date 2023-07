Rivoluzione green, addio a lampioni energivori

Montecatini Valdicecina guarda a un domani green per l’illuminazione pubblica del territorio comunale. Il Comune guidato dal sindaco Francesco Auriemma è il primo in Toscana e tra i primi in Italia, ad aver aderito all’accordo Quadro, emesso da Consip per la gestione e l’efficientamento energetico degli Impianti di Illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali. E’ la stessa ammistrazione comunale di Montecatini a darne annuncio, spiegando nel dettaglio cosa comporterà la rivoluzione a Led anche in termini di risparmio e di monor emissioni nocive nell’aria. La riduzione dei consumi energetici, grazie a questa operazione, si attesterà su un 70% circa rispetto a quella attuale.

"L’intervento - è quanto spiega l’amministrazione comunale - è volto a migliorare l’efficienza energetica e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e, in sostanza, prevede la trasformazione di tutti i punti luce presenti sul territorio comunale con apparecchi dotati di tecnologia a led. Di conseguenza, la nuova illuminazione sarà in grado di produrre una riduzione dei consumi energetici del 70% circa rispetto a quella attuale. La riqualificazione degli impianti - puntualizza ancora l’amministrazione comunale - produrrà il miglioramento dell’illuminazione degli spazi pubblici e viari, generando importanti benefici economici ed ambientali. E’ stato stimato che, il risparmio energetico prodotto dall’intervento, è equivalente al mancato consumo annuo di circa 37 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) e ad una riduzione di circa 80 tonnellate annue di CO2 emesse in atmosfera, che è la quantità media di CO2 assorbita da 500 alberi. Nel rispetto del nostro programma, un primo obiettivo è stato raggiunto - conclude l’amministrazione comunale.