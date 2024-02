Ristorante a Volterra: Lavoratori pagati in nero, denunciato il titolare

Lavoratori non in regola, pagati a nero, in un ristorante della zona di Volterra. E scatta la denuncia per il titolare del ristorante. Proseguono le iniziative che vedono coinvolta la compagnia carabinieri di Volterra finalizzate al contrasto delle irregolarità inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e lo sfruttamento di personale. Questa volta i militari, in un’indagine condotta insieme al nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Pisa, hanno effettuato un controllo in una attività ristorativa presente sul territorio. A conclusione delle verifiche, il responsabile è stato sanzionato da un punto di vista amministrativo: è emerso che tre persone lavoravano nell’azienda senza un regolare contratto di lavoro e quindi è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria. E’ stata disposta la sospensione dell’attività ed elevata una sanzione amministrativa di 10.400 euro e un’ammenda di 1.700 euro.