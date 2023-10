Rissa in un locale a Monteverdi: tre denunce per i carabinieri

Rissa da saloon in un locale di Monteverdi, e scattano tre denunce. I carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo una segnalazione riguardo un gruppetto che si stava dando botte a orbi.Quando i militari sono giunti sul posto, i giovani si erano già dileguati ma grazie agli accertamenti svolti sul posto e nei giorni successivi, i carabinieri sono riusciti a identificare tre ragazzi che si erano azzuffati, dando vita alla rissa, nata per futili motivi. A conclusione delle indagini, le tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Inoltre, sempre a Monteverdi ma in una diversa quinta, durante un altro servizio di controllo del territorio, i militari hanno rintracciato un uomo in un bar sul quale pendeva un provvedimento di foglio di via per non far ritorno nel Comune per tre anni. Ed è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria.