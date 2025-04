Giovane ferito in una rissa. Spinte e sputi ai volontari

Santa Croce, 1 aprile 2025 – Un equipaggio della Croce rossa di Castelfranco è stato aggredito durante il soccorso a un giovane rimasto ferito in una rissa in piazza fratelli Cervi a Santa Croce. E’ successo domenica dopo le 22. E’ l’ennesima aggressione al personale sanitario. Soccorritori, quelli della Cri di Castelfranco, volontari che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare il prossimo che ha bisogno.

Si è trattato di un’aggressione verbale, ma anche fisica con spintoni, strattonamenti e sputi. Per fortuna nessuno dei volontari ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso. “Alle 22 di domenica un nostro equipaggio di emergenza è stato chiamato ad intervenire su una rissa a Santa Croce – raccontano dal comitato Cri di Castelfranco – Durante tutta la durata dell’intervento e fino all’arrivo dell’automedica l’equipaggio è stato aggredito sia verbalmente sia fisicamente impedendo il corretto svolgimento in sicurezza dell’intervento. Purtroppo si è trattato di un’altra aggressione al personale sanitario in questi mesi, ennesimo episodio contro chi si mette a disposizione per aiutare il prossimo”.

La presidente del comitato di Castelfranco della Croce rossa italiana, Nicoletta Caponi, condanna l’accaduto: “In merito all’aggressione subita dal nostro equipaggio, mi preme ringraziare i volontari che svolgono costantemente e professionalmente i servizi sanitari, anche in situazioni e scenari di così difficile gestione; atti del genere vanno condannati e denunciati affinché non si debbano più ripetere”. Anche la Cri ha aderito alla campagna nazionale per la difesa degli operatori sanitari e per la sensibilizzazione delle persone al rispetto di chi presta soccorso “Non sono un bersaglio”.

Entrando nello specifico di quanto successo in piazza fratelli Cervi a Santa Croce domenica sera, la Croce rossa è stata allertata dal 118 per il soccorso a un giovane di origine straniera che era stato ferito con i cocci di una bottiglia durante una rissa. Si è trattato di un intervento in codice giallo – media gravità – ma degenerato per la reazione dei presenti contro l’equipaggio dei soccorritori volontari. Sul posto le forze dell’ordine.