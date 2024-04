Riqualificazione nei due borghi. Lavori in piazza della Vittoria. A Montecalvoli restano le auto

SANTA MARIA A MONTE

Lavori in piazza. Anzi, in due piazze. Lunedì inizieranno quelli dell’ultimo lotto di riqualificazione di piazza della Vittoria a Santa Maria a Monte. Giovedì sera, invece, è stato presentato alla cittadinanza il progetto di riqualificazione di piazza del Comune, il luogo più centrale del centro storico di Montecalvoli.

A Santa Santa Maria a Monte il tempo previsto per il cantiere è di 180 giorni. I lavori inizieranno dalla parte sottostante la filiale della banca Credit Agricole e riguarderanno la riqualificazione di marciapiedi e asfaltatura della strada, fino all’inizio di via San Michele e all’intersezione con via delle Grazie. Tratti in pietra serena di fronte al bar Luna Rossa. Poi lavori in piazza Marconi e via 2 Giugno che avranno selciati in pietra e calcestruzzo architettonico. L’ultima parte dei lavori interesserà il retro del palazzo comunale con la riqualificazione della pavimentazione. "Questi ulteriori lavori, ultimo lotto della riqualificazione della piazza – spiega la sindaca Manuela Del Grande – porterà ad un miglioramento del decoro urbano e una maggiore funzionalità degli spazi".

A Montecalvoli la giunta ha deciso di modificare il progetto di "riqualificazione senza perdere posti auto". Il progetto è stato presentato al circolo Acli. "Abbiamo deciso di portare avanti il progetto, senza però rinunciare alla qualità di vita degli abitanti – ancora le parole della sindaca Del Grande – Per questo motivo abbiamo apportato alcune piccole modifiche per garantire la sosta. La piazza avrà due posti auto in più. L’idea progettuale di Zingoni e Bertelli prevede la pavimentazione in calcestruzzo, fioriere e panchine. Questa soluzione consente anche di poter chiudere la piazza nelle occasioni di feste, eventi, nonché di mercatini".

