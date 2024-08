Ripartono gli Ecoincontri. Primo evento con la Gruber

La pausa estiva sta per finire e sono pronti a tornare gli Ecoincontri. Nell’attesa, sono aperte le prenotazioni per i posti gratuiti. Appuntamento quindi per il nuovo evento che fa parte della rassegna organizzata da Ecofor Service Spa, sabato 7 settembre, alle 19, al Teatro Era, con la giornalista, scrittrice e conduttrice tv Lilli Gruber che presenterà il suo ultimo libro “Non farti fottere - come il supermercato del porno ti ruba fantasia, desiderio e dati personali”. Un’indagine ricca di dati e di testimonianze sui meccanismi economici e le implicazioni sociali di un’industria macina-miliardi che ha raggiunto dimensioni globali.

Gruber spiegherà chi sono i veri padroni degli aggregatori web di contenuti pornografici, illustrando vicende di violenza e sfruttamento e facendo chiarezza sull’uso e l’abuso dell’intelligenza artificiale nonché sullo sterminato mercato generato dalla compravendita dei dati personali degli utilizzatori dei siti porno, fra i più cliccati del pianeta. La Gruber, prima donna a condurre un telegiornale in prima serata e per molti anni inviata Rai, conduce dal 2008, su La 7, la trasmissione di approfondimento “Otto e mezzo”.

Gli Ecoincontri proseguiranno sabato 5 ottobre con Telmo Pievani, evoluzionista, filosofo della scienza, saggista, docente di scienze biologiche nel Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova, Telmo Pievani sarà intervistato dalla giornalista Marianna Aprile che torna sul palco del Teatro Era dopo gli Ecoincontri con Gad Lerner ed Enrico Carofiglio. L’ingresso al Teatro Era sono prenotabili su www.ecoincontri.it.

Si avvicina anche il ritorno del mercatino dell’usato Carboot, in cui i cittadini possono vendere o scambiare gli oggetti ‘dimenticati’ in cantina o in soffitta, esponendoli nel bagagliaio della propria auto. Un modo divertente per regalare una seconda vita a giochi, abiti, utensili, attrezzi, elettrodomestici, soprammobili, libri, riviste e infinite altre cose inutilizzate da anni. Dopo la grande partecipazione registrata nel mese di Maggio durante gli Ecodays 2024, Carboot avrà cadenza mensile e si svolgerà l’ultimo sabato di ogni mese. Il primo appuntamento è per sabato 28 settembre 2024, in via del Gelso (accanto al Teatro Era).